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Bosa.
01 giugno 2026 alle 00:26

Bagnini in torretta nei mesi di luglio e agosto: Comune a caccia di operatori per il servizio 

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Con l’estate ormai alle porte, il Comune di Bosa avvia l’iter per il salvamento a mare sulle spiagge libere durante la stagione balneare 2026. L’amministrazione ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse, finalizzato all’affidamento diretto del servizio che nei mesi di luglio e agosto garantirà l’assistenza balneare e il presidio di sicurezza lungo il litorale comunale.

L’avviso non costituisce gara né invito a presentare offerte, ma serve esclusivamente a verificare la disponibilità di operatori economici qualificati. Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro le 12 del 10 giugno, esclusivamente tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bosa.or.it. ( s. c. )

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