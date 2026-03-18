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Si ’e Boi.
19 marzo 2026 alle 00:27

“Baciate e uccise”, il teatro contro la violenza a Selargius 

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Il sipario del Si ’e Boi si apre e stavolta a prendersi la scena sarà la denuncia sociale unita alla beneficenza. Protagonista lo spettacolo teatrale promosso dal Rotary Club Cagliari Sud, organizzato per sabato nel teatro civico di Selargius - alle 20,30 - con il patrocinio del Comune.

Lo spettacolo - dal titolo “Baciate e uccise” - ha la firma della compagnia teatrale La Scimmia Ubriaca, impegnata da anni in produzioni a carattere sociale, e che in quest'occasione affronta con sensibilità e profondità un tema drammaticamente attuale. L’opera è di Lalla De Angelis, con regia di Luca De Angelis, interamente rappresentata da donne in scena.

Un mix di emozioni che invita alla riflessione, alla sensibilizzazione, e all’azione contro un fenomeno sociale allarmante, quello dei femminicidi. «Attraverso la forza del linguaggio teatrale, la rappresentazione vuol far riflettere il pubblico sulle dinamiche della violenza di genere, sulle sue conseguenze e sull’importanza di riconoscerne i segnali e contrastarla in ogni forma», spiega il presidente del Rotary Club Cagliari Sud, Carlo Puddu. «L’obiettivo della serata, oltre alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della violenza contro le donne offrendo un momento culturale di alta qualità artistica e sociale, è quello di raccogliere fondi da destinare ai nostri progetti socio-umanitari». Il ricavato della serata sarà devoluto in parte a favore della missione Pawaga in Tanzania per attrezzare laboratori scolastici di biologia, fisica, biochimica e professionali per meccanica culinaria e cucito. Ma non solo: «Servirà a finanziare anche il nostro progetto continuativo di giustizia riparativa Gli orti del carcere di Uta con la collaborazione di un altro club rotariano cittadino, e alla ristrutturazione di una scuola elementare nella missione Ivaco in Madagascar con la compartecipazione di numerosi altri club rotariani della Sardegna». L’evento - aggiunge il presidente del Rotary Club Cagliari Sud - «rappresenta un’occasione per sostenere concretamente progetti utili e per dare voce a un tema che riguarda l’intera società».

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