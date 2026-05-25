“Babele Under35”, questa non è confusione: è arte! 

Diciasette giovani artisti provenienti da Arbus, Pabillonis, Samassi, Sanluri, Sardara, Serramanna, Villacidro, Villamar e Villanovaforru insieme in un’unica esposizione dedicata ai nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. È questo il cuore di “Babele Under35: dalla confusione, verso i nuovi orizzonti artistici”, la mostra collettiva allestita nella sala delle esposizioni temporanee del Museo Genna Maria di Villanovaforru, visitabile gratuitamente fino al 21 giugno e visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riunire in uno stesso spazio i giovani talenti della Marmilla e del Medio Campidano, valorizzando differenti forme espressive attraverso pittura, fotografia, grafica, illustrazione, ceramica, street art, scrittura e disegno. Un percorso che mette insieme sensibilità, tecniche e storie diverse, offrendo uno spaccato creativo del territorio», dice Vilma Pilloni della cooperativa Turismo Marmilla.

A curare la mostra è Fabio Cadeddu, 28 anni, di Sardara, laureato in beni culturali e storia dell’arte, alla sua prima esperienza da curatore dopo diverse partecipazioni come artista ospite. In galleria trovano spazio le opere delle illustratrici Chiara Marchi (24 anni) e Francesca Saba (27); dei fotografi Moreno Mandis (28), Ilenia Armas (32), Alessandro Mandis (33) e Giorgia Armas (23); delle pittrici Carla Colombo (30) e Flavia Orrù (34); dei grafici Michele Farris (24) e Simona Garau (30); dell’artista visivo Andrea Sabiu (36); dello street artist Federico Bandino (38); dei disegnatori Laura Plantas (26) e Sebastiano Pusceddu (31); del disegnatore e ceramista Sisinnio Muscas (31); della scrittrice Veronica Cara (34) e dello stesso Fabio Cadeddu.

La mostra, rifacendosi all’episodio biblico della Torre di Babele, punta idealmente a costruire una nuova torre dei linguaggi visivi ed espressivi contemporanei, unendo le forze dei giovani per comunicare una lingua universale: quella dell’arte. Un’esposizione che nasce dall’iniziativa “Mettiti in mostra”, creata per dare visibilità ai ragazzi che troppe volte faticano a far conoscere il proprio talento.

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