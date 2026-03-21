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Stati Uniti.
22 marzo 2026 alle 00:33

Azioni Twitter, Musk rischia grosso 

Per una giuria federale fece crollare le quotazioni prima dell’acquisto 

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Washington. Elon Musk rischia di dover pagare miliardi di dollari agli azionisti di X dopo che una giuria federale di San Francisco lo ha ritenuto colpevole di averli ingannati nel 2022, quando la società si chiamava ancora Twitter. Secondo il verdetto, alcuni suoi tweet avrebbero contribuito a far crollare il valore delle azioni proprio mentre stava preparando l’acquisizione da 44 miliardi di dollari, causando perdite agli investitori.

Si tratta di una rara sconfitta legale per il miliardario. I suoi avvocati hanno già annunciato ricorso, ricordando che nel 2023 lo stesso tribunale lo aveva assolto in una causa simile promossa dagli azionisti di Tesla per alcuni tweet del 2018. In questo caso, però, la causa è stata avviata dall’investitore Giuseppe Pampena per conto di chi vendette azioni tra maggio e ottobre 2022.

Dopo tre settimane di processo, durante il quale Musk ha testimoniato, la giuria ha stabilito che i suoi post sulle presunte infiltrazioni di account falsi (“bot”) erano fuorvianti e avrebbero inciso sul crollo del titolo, sceso da circa 8 a 3 dollari per azione. Secondo l’accusa, l’obiettivo era abbassare il prezzo per rinegoziare l’offerta. Nonostante ciò, l’operazione si concluse comunque al prezzo iniziale di 54,20 dollari per azione, dopo un contenzioso legale con Twitter.

Le conseguenze furono pesanti per molti investitori. Tra questi Brian Belgrave, piccolo imprenditore dell’Oregon, che ha dichiarato di aver venduto migliaia di azioni a luglio 2022, convinto dai messaggi di Musk che l’acquisizione non si sarebbe concretizzata. Il prezzo ottenuto fu inferiore sia a quello d’acquisto sia a quello finale pagato dal magnate. «Sono stato truffato», ha affermato.

Durante la sua deposizione, Musk si è mostrato combattivo, accusando i legali di voler confondere la giuria e ammettendo solo ironicamente di aver scritto «tweet stupidi», sostenendo però che le sue parole vengano spesso interpretate in modo eccessivo.

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