SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il filone.
19 ottobre 2026 alle 00:25

Aziende-fantasma nell’indagine partita da Venezia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Cagliari e nell’area metropolitana sono una ventina le aziende riconducibili a cittadini orientali finite nel mirino della Procura, ma tutto è partito da Venezia. Il Gruppo operativo metropolitano della Guardia di Finanza ha individuato, in tutta Italia, 92 società considerate delle “cartiere”, ovvero scatole vuote, soggetti fiscali pressoché inesistenti. Aziende-fantasma che hanno solo una partita Iva e un Iban bancario, ma senza contratti d’affitto, di luce, gas o telefono, nessun dipendente, nemmeno un mezzo intestato, e mai una dichiarazione dei redditi presentata. Eppure, pur non avendo mai acquistato un euro di merce, ne hanno venduta ad altre società per milioni di euro, consentendo a queste ultime di evadere cifre impressionanti.

Attraverso lo “Spesometro integrato”, gli investigatori sono poi risaliti a 2200 società in tutta Italia che hanno registrato fatture emesse dalle prime 92. L’ipotesi delle false fatture, però, è contestata dalle difese, invece, sostengono si tratti di merce entrata in Italia senza pagare i dazi doganali e poi rivenduta, tramite società che vivono solo uno o due anni, ai rivenditori al dettaglio. Svanito nel nulla chi importa clandestinamente i prodotti, ora si punterebbe a chi li ha acquistati per rivenderli, contestando loro fatture per operazioni inesistenti. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

A Monza una curva rossoblù

l Gaggini
L’emergenza

Nuova guerriglia a Milano Assalto ai negozi, 160 fermati

Ancora violenze in centro, pietre sui poliziotti Tra i manifestanti sono moltissimi i minorenni 
Far West

Assalto all’armeria, inferno di fuoco

Sparatoria a Sardara tra i banditi e il padre 79enne della titolare del negozio di via Ariosto 
Santina Ravì
L’appuntamento

«Facciamo soffiare  un “Bentu nou” sulla nostra Isola»

Sabato e domenica il congresso di Seu, la nuova realtà dell’emigrazione sarda  
Massimiliano Rais
Assemblea dem

Schlein: pronta a correre per Palazzo Chigi

La leader del Pd lancia la sfida al centrodestra: «Con o senza le primarie» 