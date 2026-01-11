VaiOnline
Selargius.
12 gennaio 2026 alle 00:16

Avviso per l’utilizzo del campo da calcio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parte la corsa per utilizzare il nuovo campo in erba sintetica di via della Resistenza. Il settore Sport del Comune di Selargius ha pubblicato l’avviso, con scadenza fissata al 27 gennaio, rivolto alle società sportive cittadine. La concessione in uso sarà rilasciata dopo l’ok al certificato di idoneità degli uffici tecnici.

L’ultimo step per il campo da calcio fresco di restyling: a dicembre era arrivata l’omologazione - un passaggio fondamentale per poter ospitare l'attività agonistica della Lega nazionale dilettanti e del Settore giovanile scolastico - quasi in contemporanea con l’installazione delle torri faro con la nuova illuminazione. Sullo sfondo c’è la riqualificazione di tutto il polo sportivo intitolato al Generale Porcu, lì dove negli ultimi anni sono stati investiti circa 3 milioni e dove gravitano 3mila sportivi fra basket, calcio, atletica e tennis: dal basket San Salvatore alla Libertas e atletica Selargius, sino al circolo tennis, Futura calcio e Selargius calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 