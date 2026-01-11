Avviso per l’utilizzo del campo da calcio 

Parte la corsa per utilizzare il nuovo campo in erba sintetica di via della Resistenza. Il settore Sport del Comune di Selargius ha pubblicato l’avviso, con scadenza fissata al 27 gennaio, rivolto alle società sportive cittadine. La concessione in uso sarà rilasciata dopo l’ok al certificato di idoneità degli uffici tecnici.

L’ultimo step per il campo da calcio fresco di restyling: a dicembre era arrivata l’omologazione - un passaggio fondamentale per poter ospitare l'attività agonistica della Lega nazionale dilettanti e del Settore giovanile scolastico - quasi in contemporanea con l’installazione delle torri faro con la nuova illuminazione. Sullo sfondo c’è la riqualificazione di tutto il polo sportivo intitolato al Generale Porcu, lì dove negli ultimi anni sono stati investiti circa 3 milioni e dove gravitano 3mila sportivi fra basket, calcio, atletica e tennis: dal basket San Salvatore alla Libertas e atletica Selargius, sino al circolo tennis, Futura calcio e Selargius calcio.

RIPRODUZIONE RISERVATA