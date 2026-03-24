Avis, anno record con 2732 sacche 

Frantumati i record precedenti: nel 2025 sono state raccolte 2.732 sacche di sangue, (erano 2127 nel 2024), di cui 2.154 grazie alle Avis comunali. I numeri e il bilancio dell’attività annuale dell’associazione dei volontari del sangue sono stati illustrati domenica scorsa, in occasione dell’assemblea ordinaria degli associati che si è tenuta nel presidio Forestas di Luas, a Villagrande.

Erano presenti, oltre ai presidenti delle sezioni ogliastrine e della Provincia, Alessio Seoni, il direttore generale dell’Asl, Andrea Fabbo, e Lorena Urrai, direttrice dei servizi socio-sanitari. Il manager, fra gli altri aspetti, ha sottolineato l’importanza delle sezioni Avis, definendole «parte essenziale della sanità», e ha dichiarato di nutrire «grandi aspettative per le sedi con accreditamento delle stesse». Parole che hanno trovato il gradimento di Luciana Mirai, presidente provinciale dell’Avis: «Sono molto soddisfatta dei progetti presentati dal direttore generale. Il nostro obiettivo - ha detto la numero uno Avis Ogliastra, che resterà in carica un altro biennio - è offrire un servizio sempre più qualitativo». Durante l’assemblea, in cui sono stati approvati il bilancio preventivo 2026 e il consuntivo 2025, è stato rimarcato il brillante funzionamento del Centro trasfusionale diretto da Giusy Cabiddu. Sul territorio, l’Avis opera incessantemente nel promuovere la donazione di sangue e la cittadinanza attiva, garantendo la disponibilità di emocomponenti attraverso il volontariato. L’associazione collabora attivamente con vari partner per sostenere la ricerca e la solidarietà. (ro. se.)

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