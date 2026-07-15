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Oristano.
16 luglio 2026 alle 00:34

Auto si ribalta sulla via di Fenosu 

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Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri mattina sulla strada che dal centro di Oristano conduce all’aeroporto di Fenosu. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno richiesto l’assistenza dell’elisoccorso, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

A restare coinvolta è stata solo una Fiat Punto: per cause ancora in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo dell’utilitaria che è uscita dalla carreggiata e ha finito la sua corsa in cunetta ribaltandosi.

La viabilità sula strada che porta anche allo svincolo per la Statale 131 ha subito dei rallentamenti per il tempo necessario ai soccorritori per prestare le prime cure ai due feriti che sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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