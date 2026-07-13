Auto in fiamme, ancora paura in via Tiepolo 

Torna la paura nella palazzina tra via Tiepolo e via Sini. Un nuovo caso con due auto incendiate nello stesso parcheggio della casa popolare che già in passato aveva visto episodi simili. L’allarme è scattato ieri poco prima delle 13. A Mulinu Becciu sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco. Sono riusciti a domare le fiamme, evitando ulteriori danni. Sul posto anche due ambulanze del 118, chiamate in via precauzionale, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’incendio ha coinvolto due auto in sosta, parcheggiate l’una accanto all’altra e che sono state completamente devastate. Nella stessa palazzina, si erano verificati altri episodi simili. Lo scorso novembre un raid incendiario devastò un’auto e un furgone proprio nello stesso cortile. Si era registrato un caso anche a settembre. Dopo il nuovo caso di ieri, tra i residenti torna la paura e la preoccupazione.

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