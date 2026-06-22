Auto contro scooter in via della Pineta: due 54enni in ospedale 

Sono finiti in ospedale i due 54enni a bordo di uno scooter coinvolti in un incidente con un’auto in via della Pineta. Lo scontro, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto all’altezza dello svincolo per via de Gioannis, davanti a piazzetta Maxia. Ad avere la peggio è stata la coppia che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote.

Sono stati immediati i soccorsi con l’arrivo delle ambulanze del 118. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario ha trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso del Brotzu. La donna, invece, è stata accompagnata al Policlinico, sempre in codice rosso. Le condizioni di entrambi sarebbero gravi – in particolare quelle dell’uomo – ma nessuno dei due fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Completamente illeso, invece, il conducente dell’auto. In via della Pineta è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Gli agenti hanno dovuto gestire anche la viabilità: per tutta la durata delle operazioni – circa un’ora – il tratto di via della Pineta interessato è rimasto chiuso al traffico.

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