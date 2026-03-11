VaiOnline
Viale Cimitero.
12 marzo 2026 alle 00:36

Auto contro moto, il conducente si dà alla fuga 

L’impatto all’altezza della rotatoria tra viale Cimitero e viale Bonaria, poi la fuga. Da ieri mattina gli agenti della Polizia Locale sono alla ricerca dell’auto che ha provocato l’incidente con una moto: nello schianto è rimasto ferito un trentenne che si trovava alla guida del ciclomotore. Per fortuna non ha riportato conseguenze molto gravi: è stato accompagnato dal personale del 118 in ospedale, al Santissima Trinità, con assegnato un codice giallo.

Sul posto, per le indagini, i poliziotti della Municipale. Dalle informazioni raccolte è stato possibile risalire al tipo di auto e grazie ad alcune testimonianze sembra che gli agenti siano risaliti anche alla targa. Ora si cerca l’auto per poi capire chi fosse alla guida. Il conducente rischia una denuncia per fuga e omissione di soccorso.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Cimitero e viale Bonaria, con la moto finita su una delle rotatorie provvisorise realizzate per gestire il traffico in una zona interessata dai lavori per la realizzazione del tracciato della metropolitana leggera. In quel momento erano presenti diverse persone – anche alcuni operai impegnati nei cantieri – e per questo gli agenti della Polizia Locale hanno potuto raccogliere una serie di informazioni importanti sull’auto che si è allontanata subito dal luogo dell’incidente. Il conducente non avrebbe minimamente verificato le condizioni del ferito, poi soccorso dal 118 dopo l’allarme dato da chi si trovava nella zona. (m. v.)

