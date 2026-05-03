Auto contro bus Arst, cinque ragazzi finiscono in ospedale 

Schianto poco prima dell’alba di ieri alla periferia di Sassari. Una automobile, su cui viaggiavano cinque ragazzi, è andata a sbattere contro un pullman dell’Arst all’incrocio tra via Carlo Felice e via delle Mimose. Sono ancora in corso di accertamento, da parte delle forze dell’ordine, le cause dello scontro che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi.

Il mezzo dell’Arst era impegnato nel servizio di trasporto dei dipendenti che dovevano lavorare nella zona industriale di Porto Torres e avrebbe avuto nell’autobus soltanto due persone. Appena ricevuta la chiamata di soccorso, in seguito al sinistro, i vigili del fuoco sono arrivati subito per mettere in sicurezza la zona e, soprattutto, i due autoveicoli mentre, nel frattempo, erano giunti sul luogo dell’incidente sia il personale sanitario del 118 che gli agenti della polizia stradale. I medici hanno riscontrato che i ragazzi avevano bisogno di ulteriori accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata e hanno condotto i giovani nella struttura. Le loro condizioni non hanno però destato alcun allarme, trattandosi di un intervento a bassa priorità.

Gli agenti della polizia stradale si sono occupati di fare gli accertamenti del caso in modo da risalire a eventuali responsabilità su quanto accaduto. Ma proprio per dirimere il nodo delle potenziali responsabilità si farà affidamento sulla dashcam, la telecamera a bordo del pullman Arst, che potrebbe dare indicazioni precise su quanto avvenuto ieri.

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