Auto brucia in cortile, proprietario salvo 

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Dolianova, dove un anziano ha rischiato di essere investito dalle fiamme partite da una legnaia. È accaduto poco prima delle 18 in viale Trento, nel centro storico di San Pantaleo. In pochi secondi il fuoco ha avvolto un’auto parcheggiata all’interno del cortile dell’abitazione.

Il pensionato, affetto da diverse fragilità, ha provato a spegnere il rogo con un getto d’acqua utilizzando una pompa in gomma ma si è trovato subito in difficoltà. Solo la prontezza di riflessi e il coraggio di un vicino di casa ha evitato il peggio. Il ragazzo, senza esitare, è entrato nel cortile e, dopo aver afferrato l’anziano, lo ha portato via di peso in strada. In attesa dell’arrivo da Cagliari delle squadre dei Vigili del fuoco altri vicini hanno circoscritto l’incendio evitando che si estendesse all’abitazione, dove il pensionato vive assieme alla sorella.

Sono intervenuti anche i carabinieri di Dolianova e gli agenti della polizia locale, oltre a un’ambulanza del 118. Nessuno ha però avuto bisogno delle cure del personale sanitario. Ancora da accertare le cause dell’incendio partito dalla legnaia, probabilmente per un’autocombustione favorita dalle alte temperature registrate ieri nel paese e nel territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA