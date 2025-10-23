Auto a fuoco, allarme e paura in pieno centro 

Il fumo nero si vedeva a distanza. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda parcheggiata in via Carducci. Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri nel centro di Terralba per un incendio divampato improvvisamente e che ha completamente distrutto l’auto. Sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei vigli del fuoco, anche se non si esclude si sia trattato di un guasto.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno e sono stati momenti di apprensione: l’incendio si è esteso anche alla facciata dell’abitazione davanti a cui era parcheggiata l’utilitaria. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, in pochi minuti sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Oristano che ha domato l'incendio evitando che si propagasse ulteriormente.

L’utilitaria è andata completamente distrutta, danni anche alla casa vicina in particolare alle finestre e alla porta. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per chiarire l’origine del rogo. ( v.p. )

