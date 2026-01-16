VaiOnline
Serramanna.
17 gennaio 2026 alle 00:24

Aumentano i costi della mensa scolastica,  ma la differenza la pagherà il Comune 

Sale il costo del servizio di mensa scolastica ma gli aumenti per le famiglie di Serramanna sono scongiurati. «Per l’anno scolastico 2025/2026 le tariffe sono invariate. Con la nuova gara il costo per singolo pasto è aumentato di oltre il 20 per cento rispetto alle annualità precedenti. Pensare ad un aumento della tariffa dopo l’adesione delle famiglie al servizio non ci sembrava né corretto né opportuno per cui abbiamo preferito coprire la differenza con fondi comunali», spiega Elena Fadda, assessora comunale al Bilancio. Il costo a carico del cittadino per la mensa scolastica si paga in base all’Isee: per la scuola dell’infanzia 0,80 euro a pasto per Isee da 0 a 2.500 euro; 3,80 euro a pasto per Isee oltre i 22 mila euro. Per la scuola primaria il costo va dai 2 euro (per Isee da 0 a 2.500 euro) ai 4,50 euro (Isee oltre i 22mila euro). Ancora l’assessora Fadda. «È stata una scelta molto importante e che ha inciso significativamente in termini di bilancio, abbiamo cercato non senza sacrificio di liberare risorse rinunciando a qualche altra attività ma in favore delle famiglie e della stessa scuola. Per questo la copertura del 65 per cento del costo totale del servizio è a carico del Comune». ( ig. pil. )

