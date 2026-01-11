Audioguide e un documentario, il futuro nasce a Pranu Mutteddu 

Goni investe sulla valorizzazione del proprio patrimonio culturale e archeologico, guardando con decisione al futuro e al crescente interesse che ruota attorno a Pranu Mutteddu, recentemente riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Con due atti approvati dal commissario straordinario Remo Ortu, l’amministrazione ha dato il via libera a un percorso di promozione e divulgazione che unisce tecnologia, narrazione e memoria storica. Da un lato, è stato avviato l’iter per la realizzazione di nuovi testi destinati alle audio-guide del sito archeologico; dall’altro, è stata autorizzata la produzione di un documentario dedicato alla storia e all’identità di Goni. Le audioguide saranno curate da un archeologo esperto di preistoria e neolitico e che prevede anche la traduzione dei contenuti in inglese, francese, tedesco e spagnolo, così da rendere il sito davvero fruibile a un pubblico internazionale.

Accanto a questo progetto, l’amministrazione ha deciso di raccontare Goni anche attraverso le immagini. È infatti in programma la realizzazione di un documentario di circa venti minuti che ripercorrerà la storia millenaria del territorio, dalle Domus de Janas ai graptoliti, passando per il nuraghe e il parco archeologico di Pranu Mutteddu. Sono previsti anche tre mini documentari, più brevi, pensati per la promozione sui canali social e per raggiungere un pubblico ancora più ampio.

RIPRODUZIONE RISERVATA