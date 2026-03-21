Attraversamenti pedonali cancellati nel centro storico 

Disagi in via La Marmora dove gli attraversamenti pedonali all’altezza dell’incrocio con via Vittorio Emanuele sono ormai quasi completamente cancellati. Così ogni giorno attraversare è un grave rischio, tanto più che le strisce si trovano dopo una curva e le auto arrivano a grande velocità.

«È da tempo che le strisce non si vedono più in questa strada», commenta una residente Mariangela Orrù, «e io che ci passo ogni giorno per andare a fare la spesa devo dire che ho paura di attraversare. Per questo spero che facciano qualcosa al più presto».

In realtà già da tempo gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale avevano fatto un sopralluogo nella zona. L’idea è quella di spostare le strisce qualche metro più avanti per evitare proprio i rischi delle auto che arrivano senza visibilità nella curva. La segnaletica è cancellata anche in altre zone come in alcune traverse di viale Colombo mentre in altre è stata rifatta. Gli operai dovrebbero intervenire a breve cominciando dalle situazioni più critiche. Nei prossimi giorni, dopo il rifacimento dell’asfalto, prenderà il via anche il rifacimento delle strisce blu in via Bizet compresi i parcheggi riservati per i disabili. Stesso intervento è previsto in piazza Marcora ma solo quando sarà sistemato l’asfalto. (g. da.)

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