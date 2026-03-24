Atti sessuali davanti a un minorenne, in cella una donna di 52 anni 

Una vicenda delicata, avvenuta negli anni scorsi, si era conclusa con la condanna di una 52enne cagliaritana per corruzione di minorenne: ora, con la condanna a due anni diventata definitiva, la donna è stata raggiunti dai carabinieri della compagnia di Cagliari che hanno eseguito l’ordine di carcerazione, accompagnandola nel penitenziario di Uta.

Come detto si tratta di una serie di fatti molto delicati perché vede coinvolto almeno un minorenne e per questo il giornale non pubblica nessun dato o particolare che possa rendere identificabile il minore, vittima in questa vicenda. La 52enne, secondo le accuse emerse durante le indagini relative a una serie di episodi avvenuti diversi anni fa, avrebbe dunque compiuto degli atti sessuali davanti a un minore di 14 anni o gli avrebbe mostrato materiale pornografico. Accuse che hanno poi portato alla condanna e ora, essendo diventata definitiva, al provvedimento di custodia cautelare in carcere. Una norma, quella relativa alla corruzione di minorenne, introdotta per garantire al minore uno sviluppo naturale ed equilibrato della propria sfera sessuale.

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