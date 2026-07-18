Attentato incendiario al distributore 

Un atto intimidatorio ha scosso la tranquillità di Decimomannu nelle prime ore della giornata di ieri. Attorno alle 4, un’auto, risultata precedentemente rubata, è stata data alle fiamme davanti all’ingresso del bar della stazione di servizio Eni, lungo la via Nazionale in direzione Assemini.Le fiamme hanno avvolto il veicolo in pochi istanti, minacciando di propagarsi all’intera struttura. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo assumesse proporzioni drammatiche. I pompieri hanno operato a lungo per domare le fiamme, evitando che il fuoco raggiungesse le pompe di benzina e i serbatoi.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, il bilancio dei danni è pesante. Il forte calore ha compromesso seriamente infissi, saracinesche e l’impianto di condizionamento. Se il servizio di erogazione del carburante resta regolarmente attivo, il bar dovrà rimanere chiuso per consentire la bonifica dei locali invasi dal fumo.

Profondo lo sgomento del titolare, Marcello Mameli: «Non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, non ce ne capacitiamo». La sindaca Monica Cadeddu ha voluto esprimere vicinanza: «Piena solidarietà ai titolari e ai lavoratori, colpiti da un gesto gravissimo che lascia sgomenti. Parliamo di un’attività presente sul nostro territorio da oltre vent’anni. Un attentato incendiario è un fatto che va condannato con assoluta fermezza. È un atto vile che colpisce l’intera comunità. Decimomannu non si riconosce in simili episodi: la nostra è una comunità fondata sul lavoro, sul rispetto e sulla legalità». Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del raid.

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