Atp, Cobolli sale al numero 8 

C’è chi insegue il numero uno (pur avendo appena perso il due) e chi si ritrova numero 8 grazie... alla pioggia. nella nuova classifica Atp, stilata ieri senza conteggiare la finale di Washington, rinviata per la pioggia. Lo spagnolo Rafael Jodar, in finale a Washington contro Taylor Fritz, ha raggiunto questa settimana il 15° posto nella classifica mondiale (+9), il suo miglior piazzamento a 19 anni senza poter aggiungere gli eventuali punti della vittoria in finale. Discorso analogo per Fritz, classificato al nono posto perché la pioggia gli ha impedito di incassare i punti della finale, giocata finalmente ieri sera e vinta per 7-6(2), 6-4 con molta sofferenza. Perde due posizioni, fino al 10° posto Ben Shelton eliminato nei quarti a Washington, dove l'anno scorso aveva raggiunto le semifinali.

I sogni di Sascha

Jannik Sinner rimane al comando, ma Alexander Zverev ha ceduto il secondo posto a Carlos Alcaraz. Guadagna una posizione Flavio Cobolli, ora ottavo e al proprio best ranking in carriera, e ne scala due Lorenzo Musetti, 13°. All'inizio della stagione americana sul cemento, che si concluderà con gli US Open, Alex De Minaur, sconfitto anch'egli ai quarti a Washington dove difendeva il titolo, ha perso una posizione e ora é settimo posto, superato da Daniil Medvedev. Arthur Gea, vincitore del suo primo titolo Atp sabato a Los Cabos, ha scalato 45 posizioni entrando per la prima volta in carriera nella Top 100 a soli 21 anni, raggiungendo il numero 82. A Montreal Zverev può subito recuperare la posizione, vincendo due match. Intanto si gode l’ottima estate con la vittoria a Parigi e la finale a Londra: «Ho aspettato quel titolo del Grande Slam per molto tempo e, naturalmente, sono felicissimo che sia finalmente arrivato», ha dichiarato il tedesco alla vigilia del Master 1000 canadese, «ma il lavoro continua, perché qui in Nord America ci aspettano tre tornei, ed è su questo che è concentrata la mia attenzione». La rincorsa alla vetta è ciò a cui guarda realmente: «Sì, certo, è sicuramente uno dei miei obiettivi», dice. «Penso che i due mesi appena trascorsi siano stati fantastici. Certo, a Wimbledon volevo vincere la finale, ma alla fine ho affrontato un avversario che sa come giocare in quei momenti e che ha disputato una partita straordinaria».

Ancora maltempo

Sinner tornerà a Cincinnati, così come Carlos Alcaraz. In Ohio si rivedranno anche le sorelle Williams: Venus e Serena giocheranno in doppio. Intanto a Montreal la pioggia continua a farla da padrona. Ieri Matteo Berrettini e Mariano Navone hanno iniziato finalmente il loro match di primo turno del Masters 1000 canadese, che è stato però sospeso per tre volte, l’ultima a tarda notte sul risultato di 6-3, 0-1 per l’argentino.

A Toronto, invece, la colombiana Camila Osorio (numero 56 Wta) ha eliminato al primo turno Lucrezia Stefanini (144) con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Fuori (per ritiro, sul 6-2, 6-2 per l’australiana Talia Gibson) anche la numero due azzurra Elisabetta Cocciaretto.

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