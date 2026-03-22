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23 marzo 2026 alle 00:36

atletico sestu campione 

Il trionfo in Serie C1 arriva con una giornata di anticipo 

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La stagione entra nella sua fase decisiva nei campionati sardi di calcio a 5, con verdetti già scritti e sfide ancora aperte in Serie C1 e C2.

Vittoria

In Serie C1 arriva il primo grande responso: l’Atletico Sestu conquista matematicamente il titolo grazie al successo per 4-1 sul campo dell’Oristanese, chiudendo alla grande con una giornata d’anticipo una stagione di grande continuità e mostrando una solidità senza rivali.

Alle spalle della capolista la corsa ai playoff resta apertissima: il Fanni Futsal Sassari cade in una gara spettacolare contro l’Ichnos Calcetto Sassari 10-7, la Villacidrese espugna il campo del Decimo Futsal 4-3 mentre il Cus Cagliari supera 9-2 il Futsal Villasor e l’Fc Alghero domina lo Zb Iron Bridge. Colpo esterno del C’è Chi Ciak sul Domus Futsal Perdaxius. In zona playout l’unica certezza è la retrocessione matematica del Futsal Villasor, mentre altre squadre restano racchiuse in pochi punti e si preparano a battaglie decisive nell’ultima giornata.

Lotta serrata

In Serie C2 invece la lotta al vertice resta serrata: la capolista Sarfut 21 rallenta pareggiando con il Sibiola Serdiana ma mantiene il primato, mentre il Portoscuso Calcio, secondo, vince 5-2 contro l’Uta Calcio a 5 e si avvicina. Successi importanti per Virtus San Sperate (4-2 sul Gonnesa) e Mediterranea Cagliari (5-0 al Cus Sassari), terminano in parità Parco Cross Serrenti-DYM Sport e Malasainas-San Pio X. Anche qui la corsa verso playoff e playout resta aperta e tutto si deciderà nelle ultime giornate.

I campionati sardi non regalano solo vittorie, ma emozioni, suspense e veri scontri da brivido fino all’ultimo respiro, con la stagione pronta a vivere il suo atto conclusivo.

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