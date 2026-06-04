Atletico Cagliari, il futuro è adesso 

Il futuro dell’Atletico Cagliari è oggi.Con la partenza in questi giorni dei lavori di ristrutturazione dell’impianto del Quartiere del sole, si segna un nuovo inizio per la società cagliaritana nata nel 2014 dalla grande intuizione di Sandro Portoghese assieme a una figura storica come quella dello “scudettato” Mario Brugnera, a cui verrà intitolato il centro sportivo. Società che ha visto crescere tanti giovani sardi, che negli anni hanno visto raddoppiare il minutaggio in prima squadra, ma che vuole migliorare ancora, come confermato dall’allenatore Fabrizio De Candia, ospite assieme a una rappresentativa di giovani atleti, della trasmissione di Radiolina “Giovani di categoria”: «L’Atletico è una società che ha una grande voglia di superarsi. Ci sono dei progetti che finalmente stanno trovando un loro traguardo e la cosa più bella è che, nonostante le difficoltà, abbiamo un settore giovanile notevole, nutrito e di ottimo livello. La fortuna è di avere a che fare con dei ragazzi straordinari che dopo un bellissimo percorso nelle giovanili si affacciano in prima squadra e che addirittura poi diventano colleghi in campo nella figura di allenatore».

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