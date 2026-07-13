Atlanta blindata per lo scontro fra Inghilterra e Argentina 

Atlanta si blinda per lo scontro fra Inghilterra e Argentina. Consapevole dell'intensa rivalità fra le due tifoserie, le autorità hanno disposto misure eccezionali. «Personale aggiuntivo è già in campo e sarà dislocato presso la sede dell'evento, le aree di intrattenimento e altre zone ad alta frequentazione», ha riferito la polizia di Atlanta, sottolineando che le misure «proattive decise sono volte a tutelare il pubblico, scoraggiare le attività criminali e assicurare che residenti e visitatori possano godersi in sicurezza questo evento storico». La stretta sulla sicurezza affonda le radici nella lunga storia fra i due Paesi, fra episodi calcistici, come il gol della Mano di Dio di Maradona, e drammatici confronti come la guerra delle Falklands. La disputa territoriale iniziata 44 anni fa continua ad animare l'Argentina: i giocatori, dopo la vittoria contro l'Egitto, hanno fatto riferimento alla lotta per le Malvinas. E hanno reso omaggio a Maradona cantando: «Sono argentino dalla culla alla tomba. Per le Malvinas. Per Diego». L’Argentina giocherà con una maglia uguale a quella del 1986. Gli ultimi biglietti disponibili hanno un prezzo di 3mila dollari.

RIPRODUZIONE RISERVATA