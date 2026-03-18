Atalanta sotto tiro: ne prende altri 4 dal Bayern Monaco 

Bayern Monaco 4
Atalanta 1
Bayern Monaco (4-2-3-1) : Urbig; Stanisic (27' st Pavic), Kim, Tah, Bischof (27' st Gnabry); Goretzka, Pavlovic (10' st Ofli); Karl, Guerreiro (38' st Ito), Luis Diaz; Kane (27' st Jackson). In panchina Bärtl, Prescott, Upamecano, Laimer, Manuba. All. Kompany.
Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini (38' st Ahanor); Bellanova, Pasalic, Ederson (12' st De Roon), Bernasconi; De Ketelaere (12' st Samardzic), K. Sulemana (26' st Raspadori); Scamacca (26' st Krstovic). In panchina Carnesecchi, Rossi, Djimsiti, Kolasinac, Bakker, Zappacosta, Zalewski. All. Palladino.
Arbitro : Bastien (Francia).
Reti : nel pt 26' Kane (rigore); nel st 9' Kane, 11' Karl, 25' Luis Diaz, 40' Samardzic.
Monaco. Dopo i sei gol del- l’andata a Bergamo, l’Atalanta ne subisce altri quattro a Monaco e saluta così, mestamente, la Champions League. Troppo Bayern per la formazione di Palladino che dovrà cercare ora in tutti i modi di riprendersi l’Europa attraverso il campionato (impresa complicata ma non impossibile).
All’Allianz Arena finisce 4-1 per i padroni di casa che sbloccano il match già al 25’ con Kane grazie a un calcio di rigore (battuto due volte). In avvio di ripresa l’uno-due tedesco in tre minuti, tra 9’ e l’11’ con lo stesso Kane che firma così una doppietta e Karl. Al 25’ il poker firmato da Diaz. A cinque minuti dal novantesimo la rete della bandiera segnata da Samardzic. Il Bayern ai quarti sfiderà il Real Madrid.
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