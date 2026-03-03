VaiOnline
Quartucciu.
04 marzo 2026 alle 00:17

Asse della cultura, accelerano i lavori 

Procedono a Quartucciu le riqualificazioni in via Rosselli e via Don Minzoni, per i lavori dell’Asse della Cultura, che puntano a ridisegnare marciapiedi, carreggiata e spazi verdi.

In via Rosselli sono in corso le operazioni di posa delle nuove cordonate, che serviranno per delimitare i marciapiedi. «Uno verrà ristretto, seguendo la linea dell’altro, e verrà allargata la carreggiata per fare spazio alla pista ciclabile. Verranno rifatte anche le aiuole, la via tornerà alberata come in passato», spiega l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda. L’obiettivo è creare lo spazio per il nuovo percorso dedicato alle due ruote.

Interventi anche in via Don Minzoni, dove si sta rimettendo mano alle cordonate per poi procedere alla sistemazione dei marciapiedi. Negli scorsi giorni aveva sollevato polemica la rimozione di alcuni alberi in via Rosselli. «Quelli che sono stati rimossi erano malati e dovranno essere sostituiti. Si tratta anche di una questione di sicurezza», precisa Caredda.

Il tema dei lavori rimane al centro dell’attenzione dei cittadini, con il termine degli interventi previsto per fine giugno.

