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16 luglio 2026 alle 00:34

Asl a caccia di medici ecco il concorso per 12 assunzioni 

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L’Asl 3 di Nuoro annuncia un concorso per l’assunzione di 12 medici. Obiettivo la copertura a tempo indeterminato di vari posti in diverse discipline fondamentali per il rafforzamento dei servizi sanitari del territorio.

In particolare, il concorso della Asl, guidata dal direttore generale Francesco Trotta, punta a coprire posizioni chiave per l’assistenza ospedaliera e ambulatoriale, così ripartite: tre posti disponibili in Ortopedia e traumatologia, altrettanti in Malattie dell’apparato respiratorio, stessa quota per Pediatria, idem per Medicina trasfusionale.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica nella piattaforma d’iscrizione ares-sardegna.iscrizioneconcorsi.it. Per fare domanda c’è tempo fino alle 23.59 del 14 agosto. L’Asl fa sapere che non saranno ammesse altre forme di invio (cartaceo, Pec o email) e raccomanda di completare la procedura online con dovuto anticipo per evitare sovraccarichi del sistema a ridosso della scadenza.I dettagli sui requisiti di ammissione, sulle prove d’esame (scritte, pratiche e orali) e sulla valutazione dei titoli sono consultabili nel testo integrale del bando nel sito istituzionale dell’Asl 3.

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