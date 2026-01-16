Asfalto in via Cabras, ora è scontro totale 

«Ancora una volta il sindaco mistifica la realtà». È dura la minoranza dopo le parole del primo cittadino Tomaso Locci, che giovedì sera, sulla sua pagina Facebook, esultava così per l’avvio degli interventi nella più dissestata strada di Monserrato: «Come promesso in diverse occasioni siamo passati dalle parole ai fatti. Sono ufficialmente iniziati i lavori di riasfalto in via Cabras, un intervento fondamentale per la nostra viabilità».

Bagarre

Tanto è bastato per scatenare il putiferio. Perché è vero che in via Cabras sono arrivati operai e macchinari, ma non per l’appalto promesso dal Comune per rifare integralmente la corsia in direzione Pirri. Le operazioni in corso riguardano invece il riasfalto a tutta sezione della corsia in direzione Selargius, dopo i tagli effettuati per lavori sui sottoservizi negli ultimi mesi. Quindi un intervento a carico delle ditte che avevano aperto la strada. Giù dunque una pioggia di polemiche e il duro comunicato sottoscritto da tutta l’opposizione: Massimiliano Cao, Franca Cicotto, Francesca Congiu, Alberto Corda, Andrea Massidda, Valentina Picciau, Efisio Sanna e Andrea Zucca.

L’accusa

«Sui social sono comparse dichiarazioni deliranti e non corrispondenti ai fatti», esordiscono. «Si è tentato di spacciare per interventi avviati dal Comune dei semplici ripristini del manto stradale dopo i tagli di Enel e del gas. Un’operazione di facciata utile solo a giustificare l’ennesima promessa fatta ai cittadini: l’avvio dei lavori entro gennaio», prosegue l’attacco. «In realtà si tratta solo di fumo negli occhi. Senza il rifacimento dell’asse stradale sottostante, quell’asfalto durerà ben poco, e dopo pochi mesi si individuerà un nuovo colpevole: chi ha eseguito i lavori di ripristino». Infine, concludono: «Siamo al ridicolo. Il rumore delle unghie sul vetro accompagna il disperato tentativo di arrampicarsi sugli specchi, mentre i cittadini continuano a pagare il prezzo di anni di promesse mancate».

La replica

Locci si difende: «Qua parliamo di evidenza, è chiaro a tutti che si sta rifacendo via Cabras, una strada mai riqualificata da nessun altro. Grazie agli accordi fatti con Enel, abbiamo ottenuto che quello spazio sia riqualificato da loro a tutta sezione, quindi ringraziamo l’ente per aver regalato alla città seimila metri quadri di asfalto». In merito alle polemiche, il sindaco ribatte: «Mi fanno sorridere queste puerili contestazioni. Forse speravano, a discapito della comunità, che i lavori non iniziassero mai, e dà fastidio vedere che siamo passati ai fatti. Non è vero che la strada salterà in breve tempo, perché quella corsia non ha grosse criticità, come la presenza di radici, che invece interessano l’altro lato».

A proposito dell’altra corsia, che il Comune ha promesso di riparare, Locci aggiunge che «come termineranno questi lavori partirà il secondo appalto». E conclude ringraziando «tutti i cittadini che mi hanno manifestato la loro soddisfazione per l’inizio della riqualificazione di via Cabras».

RIPRODUZIONE RISERVATA