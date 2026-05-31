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Via Palestrina
01 giugno 2026 alle 00:27

Asfalto dissestato, pericoli per i pedoni 

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Allarme in via Palestrina dove le radici degli alberi della scuola hanno sollevato l’asfalto tanto che si fa fatica a procedere con l’auto. Il problema è peggiorato negli ultimi tempi e il rischio che i passanti possano cadere e farsi male. Nei mesi scorsi il problema è stato risolto in via Eleonora d’Arborea e Cimabue dove sono stati prima tagliati i pini che avevano causato i danni con le radici e poi è stata riasfaltata la strada. In altre zone dove sono stati abbattuti, come via S’Arrulloni, via Beethoven, via Marconi, gli alberi sono stati sostituiti con altre piante più adatte.

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