Arte e “Bistimenta” 

Questa sera alle 21 Videolina ripropone la quarta puntata di “Bistimenta” ripartendo da Atzara per seguire il posizionamento de “sa tiagiola”, uno dei copricapo più noti dell’isola e più ritratti da pittori quali Filippo Figari e Antonio Corriga.
Torneremo poi dal ceramista Augusto Mola per seguire la modellazione del busto dedicato al copricapo di Villagrande Strisaili: tra le sue mani prendono forma lo scialle con le sue frange, i ricami e il panneggio della camicia. Infine, eccoci con l’orafo Nanni Rocca, argentiere di famiglia, la cui storia inizia nei primi dell’800 a Gavoi: ci mostrerà le sue gancere realizzate dai calchi antichi. Con Ambra Pintore e la regia di Massimo Sulis.