Arriva l’acqua in via Sa Salina 

Felicità a metà in via Sa Salina a Porto Pino. Se da un lato si registra la soddisfazione visto che dopo decenni si prospetta una stagione idrica senza problemi nella località balneare di Sant’Anna Arresi, dall’altro le condizioni della strada non soddisfano, visto che da anni è in condizioni disastrose e ora si aggiungono i disagi per i lavori di rifacimento della condotta idrica.

I commenti

«Dopo anni, finalmente, la situazione idrica dovrebbe essere diversa da quelle passate – dice Angelo Marini - è la prima volta, dopo tanti anni, speriamo che vada tutto bene». Grazie ai lavori in corso l’acqua della nuova condotta idrica sta già arrivando nei rubinetti dei cittadini e la situazione andrà a migliorare con il collegamento del nuovo tratto con la condotta principale. Ma i disagi per i residenti sono forti: «Ben vengano i lavori, sulla rete idrica, – dice Pietro Cossu – da quando c'e stato il passaggio ad Abbanoa non abbiamo più avuto problemi. Ma le condizioni di via Sa Salina sono pessime, la strada non è stata riparata adeguatamente. Purtroppo siamo costretti a vivere con la polvere del materiale che non ha aderito al suolo e che con il vento si propaga nelle case circostanti». Dello stesso avviso il consigliere di opposizione Armando Linzas, che chiede «che venga messa in sicurezza la strada prima possibile, in attesa dei lavori definitivi». Delusa Maria Piazza, turista di Treviso: «Non è possibile avere una strada in queste condizioni molto pericolose – dice - rompono e aggiustanodi continuo, però la strada resta impraticabile».

Il Comune

«I lavori della nuova condotta rappresentano un passaggio importante - dice Paolo Dessi sindaco di Sant'Anna Arresi – consentono il trasferimento ad Abbanoa anche del nuovo tratto di rete. Si tratta di un intervento concreto che conferma l'impegno nel risolvere una problematica che si trascinava da anni. Adesso possiamo procedere con la realizzazione degli interventi di sistemazione della viabilità, della pavimentazione stradale e dei sottoservizi, tra cui la rete delle acque bianche e l'illuminazione pubblica». Il progetto definitivo è stato presentato ai residenti, che hanno espresso il desiderio di iniziare i lavori alla fine della stagione estiva, così da limitare i disagi durante il periodo di maggiore affluenza turistica.

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