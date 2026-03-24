Arriva il nuovo asfalto in diverse vie 

Lavori in corso per riasfaltare le strade di Guspini. Fino a domani in diverse vie si faranno fresatura e bitumatura. Ieri gli operai sono intervenuti in via Emilio Sereni, dopo le vie Monsignor Romero e Cesare Loi. Il Comune dispone il divieto di transito e sosta in via Marchesi e via Bologna, oggi dalle 9 alle 18; in via Nuoro, e in vico I Santa Maria, domani dalle 7.30 alle 18; all’incrocio tra via Carducci e via Asproni da oggi a venerdì dalle 7.30 alle 18.

Nell’ordinanza si legge che, al termine di ogni giornata lavorativa, l’impresa dovrà mettere in sicurezza il cantiere e rendere la strada nuovamente transitabile per veicoli e pedoni. L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, sottolinea: «Lo scorso anno il Comune si è aggiudicato ulteriori fondi per lavori, successivamente appaltati dall’ufficio opere pubbliche e oggi in fase di realizzazione, appena le condizioni meteo lo hanno consentito dopo le forti piogge. Negli ultimi anni abbiamo continuato ad aggiudicarci finanziamenti per realizzare numerosi interventi di asfaltatura nel centro urbano. Sono risultati concreti che dimostrano l’impegno del Municipio nel rispondere alle esigenze dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA