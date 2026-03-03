VaiOnline
L’operazione.
04 marzo 2026 alle 00:18

Arrestato un trentenne: in casa nascondeva droga e 1.300 euro 

Operazione antidroga dei carabinieri con il recupero di cocaina e altre droghe leggere e di 1.300 euro in contanti. Sotto accusa è finito un giovane di 30 anni, Simone Giglio, arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Ora si trova agli arresti domiciliari disposti dal giudice monocratico del Tribunale di Cagliari al termine dell’udienza di convalida.

Il blitz coordinato dal luogotenente Vittorio Piras, comandante interinale della Compagnia dei carabinieri, è scattato ieri, quando una pattuglia ha fermato il giovane perquisendo prima la sua auto, poi la sua abitazione. Nella circostanza, gli investigatori hanno recuperato una trentina di grammi di cocaina, 12 di hascisc, 20 grammi di mdma e tre confezioni di marijuana. Sequestrati anche 1.300 euro in contanti. Da qui l’arresto del giovane e poi in udienza, la concessione dei domiciliari.

Gli stessi carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu nelle ore successive hanno effettuato controlli a tappeto a Quartu, Monserrato, Quartucciu e Selargius con diversi posti di blocco e col controllo di una decina di automobilisti.

