Ariete pallavolo, Under 16 d’oro 

Non si ferma più l’Ariete Pallavolo Oristano. Dopo i due titoli di una settimana fa, la società mette in bacheca anche il campionato territoriale Under 16 femminile. Il nuovo successo arriva al termine del 3-0 contro l’A2O Jerzu con il titolo che certifica la crescita di un gruppo giovane ma già solido. In panchina coach Giada De Muro, protagonista di un percorso costruito con continuità e attenzione ai dettagli. Il trionfo dell’Under 16 femminile si inserisce in una stagione da incorniciare.

Nei giorni scorsi i titoli territoriali anche per l’Under 19 maschile, guidata da Carlo Uccheddu e Stefano Lugliè, e per l’Under 18 femminile allenata da Manuel Sivori e Pierpaolo Aritzu. «Questi risultati sono la prova che il lavoro quotidiano in palestra paga – commentano dalla società – Vedere le nostre squadre sul gradino più alto del podio ci riempie di orgoglio». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA