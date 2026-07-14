VaiOnline
Ad Atlanta.
15 luglio 2026 alle 00:46

Argentina o Inghilterra, chi sarà la sfidante? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Argentina vuole continuare a difendere il titolo vinto a Qatar 2022, l’Inghilterra sogna la rivincita sulla Selección e una finale Mondiale raggiunta solo nel 1966, in casa, quando vinse. Stasera alle 21 ad Atlanta (blindata per il forte rischio scontri fra tifosi) è più di una semplice partita: è il nuovo capitolo della rivalità fra i due Paesi, riesplosa nel torneo fra cori e accuse incrociate.

Dalla lite in campo nel 1966 all’espulsione di Beckham nel 1998, passando per l’epica sfida del 1986 all’Azteca: Argentina-Inghilterra non è mai stata banale. E il ricordo principale è quello di Città del Messico, con la Mano de Dios di Maradona seguita dal gol del secolo del Diez: doppietta decisiva per il 2-1 che promosse l’Albiceleste poi diventata campione, in quella che l’Argentina ritiene la “rivincita” per la guerra delle Falkland-Malvinas. I precedenti: 6 vittorie inglesi, 3 argentine e 5 pareggi, l’ultimo incrocio è addirittura dell’11 novembre 2005 (3-2 Inghilterra, amichevole) e ai Mondiali sarà la sesta volta contro (3 successi inglesi a 2).

L’Argentina ci arriva dopo un percorso sulla carta non proibitivo ma che ha visto la Selección soffrire per battere Capo Verde, Egitto e Svizzera. Messi ha interrotto ai quarti la sua serie di partite di fila a segno, resta però il pilastro della squadra di Lionel Scaloni. Che avrà pure qualcuno non al 100%, ma mantiene grande carattere e con la Svizzera ha ritrovato i gol delle altre punte, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Non è escluso il cambio modulo, la certezza è la maglia: blu, come nel 1986, richiesta scaramantica.

Lato Inghilterra, Thomas Tuchel deve valutare le condizioni di Rice che è uscito all’intervallo contro la Norvegia per gastroenterite: dovrebbe aver recuperato. I trascinatori dei Tre Leoni finora sono stati Kane (73 gol in stagione) e Bellingham (doppietta sabato e polemica con Tuchel, poi rientrata), in difesa c’è il ballottaggio fra Konsa e James. Gli inglesi sono arrivati a un passo dal trofeo agli Europei del 2021 e 2024, perdendo in finale, ora vogliono cambiare la storia e puntare al Mondiale. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Sardi nella morsa del caldo

l A. Carta, Murru
Camera

L’ira gelida di Meloni: «Ora una riflessione»

Le trattative, l’ottimismo, poi il ko in Aula E ora spunta l’ipotesi di elezioni a ottobre  
L’emergenza

Paura a Carbonia assediata dalle fiamme

Quattro incendi nel giro di poche ore, arrivano due Canadair e quattro elicotteri 
Fabio Murru
Altra giornata di passione per la Continuità territoriale

Aerei, ancora problemi: salta un Roma-Cagliari e il volo dopo fa ritardo

A bordo alle 9.30 anche la presidente Todde Convocato d’urgenza l’Ad di Aeroitalia 
Alessandra Carta
Il caso

Battaglia sulle fonti di Report

Urso: la Rai le verifichi. Opposizione e Fnsi: giù le mani dal giornalismo 
La crisi

La marcia indietro di Trump su Hormuz

E mentre iniziano i colloqui romani sul Libano annuncia: «Israele si ritiri» 