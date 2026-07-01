Aree verdi, polemica sulle manutenzioni 

Erbacce lungo le strade, forasacchi che mettono a rischio gli animali domestici, ma anche nuovi parchi e maggiori investimenti per la manutenzione. Nell'ultima seduta del Consiglio comunale il tema della cura degli spazi pubblici ha acceso il dibattito tra maggioranza e minoranza, con un botta e risposta che ha messo in evidenza criticità e risultati raggiunti dall'amministrazione.

L’attacco

A sollevare la questione è stato il consigliere del Gruppo Misto Andrea Massidda, che ha richiamato l'attenzione sullo stato di alcune aree della città sottolineando come la manutenzione ordinaria e straordinaria non riesca sempre a garantire un adeguato livello di decoro. «Incuria e proliferazione di erbacce sono ormai diffuse in tutta la nostra città e anche il centro storico non è immune dall'essere trascurato per quanto riguarda la pulizia, il diserbo e il decoro urbano», ha denunciato il consigliere, soffermandosi in particolare sulla presenza dei forasacchi, le spighe che durante la stagione estiva rappresentano un pericolo per cani e altri animali domestici.

Secondo l'esponente dell'opposizione gli interventi sarebbero ancora troppo discontinui. «Si interviene a macchia di leopardo, con zone pulite e altre invase da erbacce e canneti», ha osservato, sottolineando come il personale della cooperativa incaricata lavori con impegno ma non possa, da solo, far fronte alle esigenze di un territorio sempre più esteso. Da qui la richiesta di un potenziamento delle risorse umane dedicate alla manutenzione.

L’assessore

La replica della Giunta è arrivata dal vicesindaco e assessore all'Ambiente e all'Arredo urbano Saverio De Roma, che ha rivendicato il percorso compiuto negli ultimi anni. «Prima Monserrato non aveva un parco, oggi ne contiamo otto», ha ricordato, evidenziando come l'aumento delle aree verdi comporti inevitabilmente un maggiore impegno sul fronte della manutenzione. De Roma ha quindi illustrato i numeri dell'appalto in vigore per il triennio 2024-2026: oltre 814 mila euro destinati alla gestione del verde pubblico, circa 50 mila euro in più rispetto agli stanziamenti precedenti. Inoltre, entro la fine dell'estate partirà il nuovo appalto, con l'obiettivo di garantire continuità agli interventi di manutenzione e una gestione sempre più capillare delle aree verdi. «I tecnici comunali effettuano sopralluoghi quotidiani per monitorare lo stato delle aree verdi e programmare gli interventi necessari - ha concluso De Roma –. C’è sempre tanto da fare, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti: parlano i fatti».

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