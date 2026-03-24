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La Maddalena.
25 marzo 2026 alle 00:39

Area sotto sequestro per presunti abusi edilizi 

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I Carabinieri forestali della Stazione di Caprera hanno effettuato un sequestro di un’area a Punta Villa (La Maddalena) per presunti abusi edilizi. Secondo la Procura di Tempio sono stati realizzati, senza alcuna autorizzazione, uno sbancamento, una strada sterrata, il tombamento di un piccolo corso d’acqua e un muro perimetrale. Il sito è interamente all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ed è sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Secondo il procuratore Gregorio Capasso i lavori effettuati hanno alterato in modo il paesaggio e l’assetto del terreno, “con grave pericolo per la zona e le abitazioni sottostanti”.

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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