«Area? Scarsa attenzione per la città» 

Sentore di gelo tra i consiglieri del Comune di Iglesias e l’amministratore delegato di Area, Matteo Sestu, sul tema dell’edilizia abitativa. Il consigliere di minoranza del gruppo Nuova Iglesias, Antonio Zedde, lamenta la scarsa operatività dell’ente sul territorio comunale, sottolineando come la città riceva meno attenzione rispetto a Carbonia. Il consigliere evidenzia che Area abbia recentemente fornito, per mezzo stampa, un elenco dettagliato dei cantieri attivi a Carbonia, mentre per Iglesias mancherebbero informazioni altrettanto puntuali.

Le segnalazioni

Al centro della vicenda c’è anche la richiesta formale dei consiglieri di maggioranza, inviata tramite il presidente del Consiglio comunale, Matteo Demartis, destinata a Sestu, invitando l’amministratore di Area a partecipare a una seduta congiunta delle commissioni Lavori pubblici e Servizi sociali, un incontro considerato «fondamentale per fare il punto sugli interventi urgenti nel territorio iglesiente». Tuttavia, ad oggi, a detta degli amministratori, una risposta ufficiale non è ancora arrivata: «Abbiamo scritto all’amministratore delegato la settimana scorsa e aspettiamo ancora risposta», precisa il consigliere di maggioranza Alessandro Pilurzu. «Se non dovesse arrivare entro una settimana, faremo un sollecito. L’invito riguarda non solo la partecipazione alla Commissione congiunta, ma anche sopralluoghi nelle abitazioni in condizioni di degrado».

I passi avanti

Intanto Pilurzu fa sapere che qualcosa si sta muovendo a Iglesias e che alcuni cantieri di abitazioni Area sono in procinto di partire: «Rispetto all’ultimo intervento in Consiglio comunale, dove abbiamo sollevato la questione intorno alle case di proprietà Area, oggi parte un piano di interventi da circa un milione di euro. I lavori riguardano uno dei due lotti tra via Aldo Moro e via Dante e comprendono manutenzione straordinaria, risanamento delle facciate e interventi sugli impianti interni».

La replica

Da parte di Area, Sestu conferma la volontà di partecipare al confronto, chiarendo prima le polemiche nate a causa del protocollo d’intesa con il Comune di Carbonia: «A Carbonia, Area gestisce circa 90 ettari di terreno e molti più immobili. A Iglesias, invece, la gestione riguarda principalmente gli alloggi popolari, in linea con gli altri Comuni». E per quanto riguarda l’incontro con i consiglieri di Iglesias, conferma: «Ho ricevuto la richiesta e sto valutando una data per incontrarci nelle prossime settimane, così da ascoltare i consiglieri e programmare le priorità di intervento».

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