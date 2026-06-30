Apre l’ultimo tratto della Statale 195bis 

Dopo anni di lavori e numerosi rinvii, il 9 luglio aprirà al traffico l’ultimo tratto da 3 chilometri della Strada statale 195, quello che collega Capoterra con Macchiareddu. Così entrerà in funzione l’intero asse stradale a quattro corsie, lungo circa 17 chilometri, che va dalla rotatoria del Tecnocasic, sulla Dorsale consortile industriale, alla rotatoria di Pula. Un collegamento più veloce e sicuro tra Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula. L’ultimo segmento si sviluppa tra l’innesto della nuova Bretella di Capoterra, lungo circa 600 metri, e quello sulla Fascia Tubiera industriale, circa 90 metri. Il tratto completa il Lotto 1, esteso per circa otto chilometri. Una prima parte, lunga 5 chilometri, era già stata aperta al traffico nel settembre 2024. L’intervento rientra in un appalto del valore di oltre 180 milioni di euro che comprende anche il Lotto 3, inaugurato nell'ottobre del 2020, tra Sarroch e l’ingresso di Pula. (i. m.)

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