VaiOnline
Sant’Antioco.
25 marzo 2026 alle 00:40

App digitali e intelligenza artificiale per amare l’archeologia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“L'archeologia come non l'avete mai vista”. È la promessa dello slogan del quarto appuntamento del Festival di archeologia sulcitana che si terrà nel prossimo fine settimana presso il museo archeologico Ferruccio Barreca. Le due giornate saranno uno spazio vivo di dimostrazione, confronto e partecipazione, dedicato alle pratiche di archeologia sperimentale, alla ricostruzione storica e alle applicazioni digitali per i beni culturali. Sabato, dalle 10, presentazione dei progetti di archeologia digitale. Dalle 15 di sabato e per tutta la domenica, il giardino del museo sarà animato da rievocazioni, ma anche attività laboratoriali di vario genere e tipo che consentiranno di conoscere la storia attraverso la sperimentazione diretta. L’interno del museo invece ospiterà differenti postazioni di archeologia virtuale con impiego dell’intelligenza artificiale. «Il museo si è trasformato in un luogo dinamico di incontro tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione attiva del pubblico - ha detto l’assessore alla Cultura Luca Mereu - Il Festival rappresenta un passo significativo verso una nuova idea di museo e fruizione dell’archeologia, capace non solo di conservare il patrimonio, ma anche di renderlo accessibile, comprensibile e coinvolgente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il voto

Lo scossone arriva in Sardegna: «E ora basta con i detenuti al 41 bis»

Meloni (Pd): l’idea era del sottosegretario. Zedda (FdI): nessun rischio 
Celestino Tabasso
Il conflitto

Carburanti sempre più cari Divorato il taglio delle accise

Nell’Isola diesel sopra i 2 euro al litro e benzina a 1,731 Adiconsum: compagnie avide, Governo con armi spuntate 
Marco Noce
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
1934-2026

Addio a Gino Paoli, re della canzone d’autore

I brani che hanno fatto storia, gli amori (Vanoni e Sandrelli) e l’impegno politico 
Paolo Biamonte