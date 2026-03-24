App digitali e intelligenza artificiale per amare l’archeologia 

“L'archeologia come non l'avete mai vista”. È la promessa dello slogan del quarto appuntamento del Festival di archeologia sulcitana che si terrà nel prossimo fine settimana presso il museo archeologico Ferruccio Barreca. Le due giornate saranno uno spazio vivo di dimostrazione, confronto e partecipazione, dedicato alle pratiche di archeologia sperimentale, alla ricostruzione storica e alle applicazioni digitali per i beni culturali. Sabato, dalle 10, presentazione dei progetti di archeologia digitale. Dalle 15 di sabato e per tutta la domenica, il giardino del museo sarà animato da rievocazioni, ma anche attività laboratoriali di vario genere e tipo che consentiranno di conoscere la storia attraverso la sperimentazione diretta. L’interno del museo invece ospiterà differenti postazioni di archeologia virtuale con impiego dell’intelligenza artificiale. «Il museo si è trasformato in un luogo dinamico di incontro tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione attiva del pubblico - ha detto l’assessore alla Cultura Luca Mereu - Il Festival rappresenta un passo significativo verso una nuova idea di museo e fruizione dell’archeologia, capace non solo di conservare il patrimonio, ma anche di renderlo accessibile, comprensibile e coinvolgente».

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