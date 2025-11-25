VaiOnline
Seminario.
26 novembre 2025 alle 00:21

Antiusura e finanza etica tra educazione e progetti 

“Finanza etica: educazione, prevenzione e inclusione”: questo il tema del convegno in programma domani, dalle 9 nell’aula magna del Seminario arcivescovile in via Monsignor Cogoni, promosso dalla Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi di Cagliari.

Dopo i saluti istituzionali, ci saranno la relazione dell’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, e la presentazione del vademecum anti usura da parte del prefetto Giuseppe Castaldo. A seguire la tavola rotonda con la presentazione del volume celebrativo del 30° anniversario della Consulta Nazionale antiusura alla presenza del presidente della Consulta, Luciano Gualzetti. Poi Bruno Loviselli, vice-presidente della Fondazione antiusura Sant’Ignazio Da Laconi, presenterà il bilancio sociale 2024. Al termine ci saranno le conclusioni della giornata di lavori da parte dell’arcivescovo.
Ai presenti verranno consegnate le copie della Pubblicazione del trentennale della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II, del Vademecum Usura della prefettura di Cagliari e del bilancio sociale della Fondazione antiusura Sant’Ignazio Da Laconi.

