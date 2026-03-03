Antiterrorismo, la Prefetta dalla Finanza 

Sicurezza, salvaguardia dell’economia locale e attenzione alla componente specializzata in antiterrorismo e pronto impiego. Sono i temi affrontati nella visita istituzionale della prefetta Paola Dessì, in carica da gennaio, nella sede del comando regionale della Guardia di Finanza. All’incontro, svolto ieri nella caserma “Efisio Satta”, ha fatto gli onori di casa il comandante regionale Claudio Bolognese insieme a una rappresentanza degli ufficiali e dei componenti dello staff dello Stato Maggiore.

Il generale Bolognese ha illustrato il quadro operativo e gli obiettivi strategici del Corpo. Sono stati approfonditi alcuni temi come quello del corretto funzionamento dei mercati e del bilancio degli enti pubblici locali e dello Stato. Inoltre è stata data particolare attenzione ai Baschi verdi, l’unità operativa della Guarda di finanza specializzata in antiterrorismo: il loro contributo permette di assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. C’è stato anche un focus sulle funzioni esclusive della “polizia di mare” e della “polizia di montagna”.

L’incontro si è concluso con la visita da parte della prefetta alla sala museale del Comando regionale. «È stata un’occasione di confronto e condivisione finalizzata a rafforzare il coordinamento tra le Istituzioni e a consolidare un’azione comune a tutela del tessuto economico sano della regione», riferisce la Guardia di finanza, mentre Paola Dessì ha espresso parole di apprezzamento per l’attività quotidianamente svolta dal Corpo, sottolineando il valore del servizio reso alla collettività in piena sinergia con le altre forze dell’ordine.

