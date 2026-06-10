«Anfiteatro, promesse mai mantenute» 

Dopo la notizia del sopralluogo della Soprintendenza in alcuni dei principali monumenti della città, non tarda ad arrivare la replica dell’opposizione. «Spettacolo indecoroso», così Alessandro Serra, segretario di Forza Italia per Cagliari-Grande Città definisce lo stato di degrado dell’Anfiteatro romano, uno dei principali monumenti della città che ancora aspetta di vedere alla luce i progetti dell’Amministrazione. «Sono trascorsi quindici anni dal roboante annuncio del sindaco di Cagliari, all’epoca al primo dei suoi tre mandati – continua Serra –, di un concorso di idee come bene archeologico che, secondo il primo cittadino, avrebbe dovuto ospitare spettacoli più raccolti». Secondo il segretario FI, «sono lontane anni luce le stagioni delle opere liriche, della musica, dei grandi artisti che si sono esibiti in uno scenario suggestivo. Nel frattempo – non usa toni sottili – abbiamo assistito a clamorosi e costosi flop, come quello della cosiddetta arena grandi eventi, senza eventi, davanti al rione Sant’Elia». E sul blitz dell’ente a tutela della storia aggiunge: «Ora è venuto meno perfino l’ombrello della sovrintendenza, che giustamente svolge il proprio ruolo, usato per troppo tempo dalla giunta per coprire il suo “dolce far nulla”. Dopo le promesse elettorali, questa giunta sarà ricordata solo per mastelli, lucchetti e transenne», conclude Serra.

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