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Radiolina.
23 marzo 2026 alle 00:35

Andrea Matta ci porta a “CasaCUS Cagliari” 

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Oggi alle 15 andrà in onda la puntata numero 23 di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L’Unione Sarda. In studio: con il coach Marco Benucci e i giocatori della DR1 parleremo della stagione della squadra di basket maschile ad un passo dall’ufficialità della promozione in serie C regionale. Con Federica Mura presenteremo il nuovo corso Power Yoga iniziato qualche settimana fa a “Sa Duchessa”. Durante il programma, le immagini e le voci dai campi del CUS Cagliari. Conduce: Andrea Matta.

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