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Ad Asseminello.
10 luglio 2026 alle 00:29

Ancora visite e test, ma lunedì inizia la preparazione 

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Giornata dedicata alle visite mediche per i giocatori del Cagliari convocati al pre-raduno. E oggi sarà la stessa cosa. Dal mattino, il Centro sportivo di Assemini e un centro specialistico cagliaritano stanno ospitando i calciatori: i medici li sottopongono ai test previsti dai protocolli sanitari più avanzati.

Nella serata di domenica gli atleti e lo staff tecnico si ritroveranno nel centro sportivo per iniziare il ritiro. Il via al lavoro sul campo in preparazione al campionato arriverà invece lunedì, sotto il sole di Asseminello: la squadra sarà impegnata nelle consuete doppie sedute quotidiane di allenamento, programmate al mattino e al pomeriggio. Come riporta il sito ufficiale del club, la prima parte della preparazione precampionato si concluderà mercoledì 22 luglio, quando il Cagliari lascerà l’Isola per iniziare a lavorare tra le montagne di Pontedilegno-Tonale. La squadra sarà in campo giovedì 23 per il primo allenamento – fissato al mattino – nell’impianto comunale di Temù e poi, nel pomeriggio, per la prima gara amichevole ufficiale: è previsto infatti un test contro la Sampdoria. La seconda amichevole sarà contro il Modena martedì 28: entrambe le gare verranno disputate alle 17.

Oltre ad assistere dal vivo alle amichevoli e alle sedute di allenamento (alle 10 e alle 17.30), i tifosi avranno la possibilità di partecipare a Ponte di Legno a una serata in piazza con la squadra: un appuntamento all’insegna dei colori rossoblù, in programma sabato 25 luglio. Sabato primo agosto il Cagliari lascerà le Alpi per volare in Germania: domenica 2 alle 14 i rossoblù giocheranno in amichevole contro l’Union Berlino. Sabato 8 agosto, l’ultimo test prima della Coppa Italia: alla “Domus” ci sarà il Nizza per il “Trofeo Gigi Riva”.

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