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Piazza Giovanni.
04 maggio 2026 alle 00:11

«Anche se non vendo, torno a casa felice» 

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“Il mercato delle pulci e della creatività”. È questo il nome del bazar domenicale di piazza Giovanni, appuntamento fisso per i cagliaritani, e i residenti di San Benedetto in primis, in cerca di occasioni e oggetti originali.

Più contenuto rispetto a quello di piazza del Carmine, conta in media una trentina di operatori ogni settimana dalle 8.30 alle 13.30. Tra loro c’è Rita Finoli, ex insegnante di educazione artistica, che oggi espone gioielli e bigiotteria d’epoca. «Ho iniziato con oggetti per la casa, poi sono passata anche ai miei acquerelli», racconta. È una delle ultime operatrici rimaste sino a fine mattinata, in una giornata «un po’ lenta, sarà per il brutto tempo», si consola. Per lei il mercatino è soprattutto un modo per restare attiva: «Sono pensionata e non voglio stare a casa. Qui incontro persone, faccio due chiacchiere: anche se non vendo niente, torno comunque contenta».

Il pubblico è vario, spesso più giovane del previsto. «Pensavo venissero solo donne della mia età, perché anche noi siamo vintage – ride – invece arrivano anche tante ragazze e ragazzi giovani». Meno affollato e più raccolto, quello di piazza Giovanni resta un’alternativa più tranquilla, dove il mercato è anche socialità. Un piccolo spazio che, più che agli affari, somiglia a un toccasana per il cuore.

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