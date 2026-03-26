Anagrafe, le prenotazioni si fanno sul web 

Addio alle file davanti agli sportelli in Municipio: a Oristano debutta il sistema di prenotazione online per accedere ai servizi dell’Anagrafe.

La novità, attiva da qualche giorno, sarà sperimentata per due mesi con l’obiettivo di alleggerire le attese e gestire in modo più ordinato l’ingresso degli utenti. Da ora i cittadini residenti dovranno fissare un appuntamento attraverso il sito istituzionale del Comune, compilando l’apposito modulo e scegliendo tra le disponibilità dei due sportelli attivi, Anagrafe 1 e Anagrafe 2. Un cambiamento netto rispetto al passato, segnato spesso da lunghe code e tempi difficili da prevedere.

Il nuovo assetto introduce anche una scansione precisa degli accessi. Nella fascia tra le 9 e le 11.30 saranno ricevuti esclusivamente gli utenti con prenotazione. Dalle 11.30 alle 12.30, invece, sarà consentito l’ingresso anche a chi ha urgenze motivate e non può attendere i tempi del sistema. Resta inoltre la finestra del martedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, dedicata agli appuntamenti, compatibilmente con lo smaltimento delle pratiche già inserite nell’agenda ministeriale per le carte d’identità elettroniche. La fase è sperimentale e servirà a valutare la tenuta del modello. Se funzionerà, il sistema potrebbe diventare definitivo. ( m. g. )

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