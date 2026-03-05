Amsicora e Ferrini: caccia al titolo 

Amsicora e Ferrini, saranno ancora protagoniste della serie A Élite maschile di hockey su prato. Domani inizia il campionato numero 87 della storia hockeistica. Si erano lasciate, a giugno dello scorso anno, con il secondo posto della Ferrini (a due punti dalla Tevere campione d’Italia) e il quarto dell’Amsicora.

Tante novità, e livello tecnico che si annuncia ancora più elevato, in un campionato che ritrova Brà e Butterfly Roma dopo una stagione, dominata, in A1. La novità in panchina è in casa Amsicora, che ha richiamato Roberto Carta alla guida della formazione maschile. In campo due nuovi argentini, Santiago Montelli e il centrocampista Alejo Lichi. Il primo, attaccante classe 1988, ha un’Olimpiade alle spalle (Londra 2012) ed esperienze europee in Spagna e Belgio. Dal Norimberga, seconda divisione tedesca, Nick Germerhausen. Domani L’Amsicora esordisce a Roma con la Lazio.

La Ferrini ha confermato Alessandro Zuddas in panchina, rinforzandosi grazie al consolidato asse egizio-argentino. Reduce dalla Coppa d’Africa il centrocampista Ahmed Zeiad, dall’Argentina il collega di reparto Sebastian Mucci. Domani ricomincia la sfida con il Brà, atteso al “Maxia” (ore 15). I piemontesi, durante l’assenza dalla Élite hanno vinto due titoli indoor e altrettante edizioni della Coppa Italia.

