VaiOnline
Hockey A Élite maschile.
06 marzo 2026 alle 00:10

Amsicora e Ferrini: caccia al titolo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Amsicora e Ferrini, saranno ancora protagoniste della serie A Élite maschile di hockey su prato. Domani inizia il campionato numero 87 della storia hockeistica. Si erano lasciate, a giugno dello scorso anno, con il secondo posto della Ferrini (a due punti dalla Tevere campione d’Italia) e il quarto dell’Amsicora.

Tante novità, e livello tecnico che si annuncia ancora più elevato, in un campionato che ritrova Brà e Butterfly Roma dopo una stagione, dominata, in A1. La novità in panchina è in casa Amsicora, che ha richiamato Roberto Carta alla guida della formazione maschile. In campo due nuovi argentini, Santiago Montelli e il centrocampista Alejo Lichi. Il primo, attaccante classe 1988, ha un’Olimpiade alle spalle (Londra 2012) ed esperienze europee in Spagna e Belgio. Dal Norimberga, seconda divisione tedesca, Nick Germerhausen. Domani L’Amsicora esordisce a Roma con la Lazio.

La Ferrini ha confermato Alessandro Zuddas in panchina, rinforzandosi grazie al consolidato asse egizio-argentino. Reduce dalla Coppa d’Africa il centrocampista Ahmed Zeiad, dall’Argentina il collega di reparto Sebastian Mucci. Domani ricomincia la sfida con il Brà, atteso al “Maxia” (ore 15). I piemontesi, durante l’assenza dalla Élite hanno vinto due titoli indoor e altrettante edizioni della Coppa Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 