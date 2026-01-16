Amministrative tra conferme e trattative silenziose 

Poche certezze e tanta pretattica, nella marcia verso le Amministrative. Il voto sarà in primavera, la data è da fissare. Tra un «forse mi ricandido» e un «decide la coalizione», muove i primi passi la rincorsa dei candidati sindaci anche nell’ex provincia del Sud Sardegna, ora Città metropolitana di Cagliari, dove le liste sfidanti dei sindaci uscenti non vogliono scoprire il loro gioco.

Poche le certezze. Tra queste c’è Muravera : Salvatore Piu ha 76 anni, dopo il terzo mandato si mette da parte: «Auspico che avremo una sindaca, ma porte aperte alla mia maggioranza e anche a un’opposizione sempre costruttiva e di grande dignità». Nel Comune che ha un ospedale e 37 chilometri di costa, tutti tengono le carte ancora coperte. A Settimo San Pietro forti probabilità che Gigi Puddu corra per il terzo mandato: «Decide il Pd e la mia disponibilità è legata a un accordo sul programma». Ancora sottotraccia il centrodestra e gli eventuali civici. Molte voci e poca sostanza per quanto riguarda Dolianova , a parte la candidatura di Ivan Piras (consigliere regionale) per il terzo mandato consecutivo. Al suo fianco, salvo sorprese, la stessa squadra che lo ha sostenuto finora. Per un’eventuale lista alternativa, sono in corso le trattative. Senza sorprese la corsa a Maracalagonis , dove si ricandida Francesca Fadda, figlia dell’ex sindaco Mario, opposta al suo ex vice Antonio Melis dopo la spaccatura in maggioranza. Si parla di liste guidate da Marco Cantori (capo della Polizia locale di Selargius, ma ha smentito), da Gianluca Mudu dell’opposizione e dal cittadino Vinicio Sanna.

Situazione curiosa a Villa San Pietro , dove la sindaca Marina Madeddu correrà per il terzo mandato con la stessa squadra. Tenta di formare una lista il Popolo della famiglia di Mario Adinolfi, che parrebbe candidare a sindaco Andrea Belluschi, milanese trasferito in paese. A Uta la vice sindaca Michela Mua intende correre per la poltrona principale, lasciata libera da Giacomo Porcu. Non si conoscono eventuali liste alternative. Villaputzu attende la decisione di Sandro Porru (consigliere regionale) per il terzo mandato, contrastato da almeno una lista che si sta definendo e dall’opposizione che si coagula attorno a Roberta Loi, che non si candida a sindaca e attende di capire con chi dialogare. A Domus de Maria la sindaca Concetta Spada chiude il terzo mandato e attende le decisioni del gruppo che la sostiene. Altre due liste sarebbero in arrivo. Goni spera di dire addio al commissario: non erano state presentate liste e l’ultima volta “Potere al popolo” non raggiunse il quorum: l’ex sindaca Emanuela Guggeri pare non volerne sapere di ritornare. A Mandas si dice disponibile per la sua quinta legislatura da sindaco (non consecutiva) Umberto Oppus, si attende che lo ufficializzi per presentare altre eventuali liste.

Burcei dovrebbe vedere la riproposizione dell’uscente Simone Monni, a Ballao non si ricandida Raffaele “Chicco” Frongia e i giochi son da fare, mentre a Serdiana è assai probabile la ricandidatura del sindaco Maurizio Cuccu. In questi centri non ci sono per ora liste alternative. A Nurri Antonello Atzeni non rivela se intende ricandidarsi e a Orroli Alessandro Boi dice che è ancora da definire il quadro. A Ortacesus si ripresenta l’attuale prima cittadina Maria Carmela Lecca, subentrata al commissario dopo l’arresto del suo predecessore Fabrizio Mereu: «Ho trascorso cinque anni a rimettere a posto i suoi guai, ora vorrei programmare». Massimiliano Garau valuta se ripresentarsi a Suelli , proprio come a Nello Cappai, consigliere regionale, a Guamaggiore . Data quasi per scontata la ricandidatura di Emilio Contini a Ussana , forse una lista alternativa potrebbe essere formata da Manuela Sedda, cui erano state revocate le deleghe. E a Sadali deve discutere la tesi di laurea la sindaca Barbara Laconi: «Valuterò se ripresentarmi, anche sulla base di questioni personali». Silenzio su altre liste.

Ma i giochi non sono fatti, ora governa la tattica.

(ha collaborato Carla Zizi)

RIPRODUZIONE RISERVATA