VaiOnline
Alghero.
17 gennaio 2026 alle 00:22

Amianto vista scuola Il caso in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un ecomostro a due passi dal giardino della scuola. Cresce la preoccupazione tra le famiglie degli alunni della primaria di via Grazia Deledda per la presenza di una struttura con copertura in amianto a pochi metri dal cortile dell’istituto, dove i bambini trascorrono ogni giorno la ricreazione. Genitori e residenti segnalano da anni il rischio senza aver mai visto un intervento risolutivo. «È inaccettabile», denuncia Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare ambiente e sanità, facendo presente che l’amianto resta un killer silenzioso che in Italia provoca oltre 4.000 vittime all’anno. Se non rimosso o messo in sicurezza, il materiale con il passare del tempo si deteriora e può rilasciare fibre altamente pericolose, responsabili del mesotelioma e di gravi patologie ai polmoni. Un rischio ancora più grave quando a essere esposti sono i più piccoli, particolarmente vulnerabili.

La struttura è un edificio privato di circa 400 metri quadrati, con copertura in amianto visibilmente lesionata, che si estende da via Deledda a via Andreoni, in aderenza al muro perimetrale della scuola. «Ancora più grave è il fatto che, nonostante le numerose segnalazioni e denunce dei residenti, nessun intervento sia mai stato attuato», aggiunge Mulas. Il presidente della Commissione ha già informato il comandante della polizia locale e intende portare la questione nelle sedi competenti. «Non è più tollerabile che, a fronte di ripetute segnalazioni, non si sia intervenuti. È necessario procedere alle verifiche e alla rimozione dell’amianto. La tutela della salute pubblica – chiude Mulas – soprattutto dei bambini, deve essere una priorità assoluta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 