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26 maggio 2026 alle 00:19

Ambulatorio solidale, sì al progetto 

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A Nuoro nasce l’ambulatorio solidale. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto che porterà in città un nuovo servizio sanitario gratuito dedicato alle persone in difficoltà economica. Tramite la cooperativa sociale Casa Emmaus, offrirà visite e assistenza grazie al supporto di medici, infermieri, psicologi e personale qualificato. L’importo da ripartire tra il 2026 e il 2027 è di 50 mila euro. Nei prossimi mesi si stabilirà la sede dell’ambulatorio. L’iniziativa mira a contrastare la rinuncia alle cure da parte di chi non riesce a sostenere i costi sanitari e prende spunto da un progetto già avviato a Iglesias.

«Come amministrazione comunale, con il sindaco Emiliano Fenu, abbiamo voluto compiere un passo concreto per dare una risposta ai bisogni sanitari delle persone più fragili della nostra comunità», dice l’assessore ai Servizi sociali Adriano Catte. «Troppo spesso chi vive una situazione di difficoltà economica rinuncia a visite specialistiche o percorsi di cura fondamentali, e questo per noi è inaccettabile - aggiunge -. L’obiettivo è costruire anche a Nuoro un presidio sanitario accessibile e vicino ai cittadini più vulnerabili. Ringrazio Gianni Salis, Giovanna Grillo e Biagio Sciortino di Casa Emmaus per aver colto questa opportunità e per il lavoro sociale». (g. pit.)

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